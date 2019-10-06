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محتجون غاضبون ينتشرون في بعض شوارع بغداد

أخبار العالم العربي

محتجون غاضبون ينتشرون في بعض شوارع بغداد
RT
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انتشر عدد من المحتجين العراقيين الغاضبين في بعض شوارع العاصمة بغداد، في وقت متأخر من أمس السبت، بعد الإعلان عن مقتل 5 أشخاص آخرين على الأقل بالرصاص خلال مظاهرات مناهضة للحكومة.

وتجددت التظاهرات التي شهدت إطلاق رصاص حي باتجاه متظاهرين تجمعوا في محيط وزارة النفط، على الطريق المؤدي إلى ساحة التحرير.

وانطلقت أمس تظاهرات حاشدة في مدينة الديوانية (جنوب العراق) رغم حظر التجول المفروض في المدينة منذ يوم الخميس.

والسبت هو اليوم الخامس من الاحتجاجات التي نظمت في بغداد والمحافظات الجنوبية وتصدت لها قوات الأمن بالرصاص.

وقتل نحو 100 شخص في التظاهرات الشعبية التي بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي ضد الفساد، وطالب المشاركون فيها بتأمين خدمات الكهرباء والماء إيجاد فرص عمل لخريجي الجامعات وللشباب العاطل، وتحولت أخيرا إلى المطالبة بإسقاط الحكومة الحالية التي يرأسها عادل عبد المهدي.

المصدر: RT

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