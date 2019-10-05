أبو الغيط قلق من تطورات الأوضاع في العراق

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، عن قلقه من تطورات الأوضاع في العراق وحالة التصعيد المصاحبة للتظاهرات التي تشهدها بغداد وبعض المدن، منذ بداية أكتوبر الجاري.

إقرأ المزيد

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة اليوم السبت إن أبوالغيط أبدى أسفه الشديد لسقوط ضحايا وجرحى في صفوف المتظاهرين وكذلك من قوات الامن، مقدما تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى.

وأضاف المصدر أن الأمين العام يتطلع لقيام الحكومة العراقية بكل ما من شأنه تهدئة الوضع والبدء الفوري بحوار جدي وحقيقي يفضي إلى إزالة الأسباب التي دعت إلى التظاهر.

وجدد المصدر تأكيد دعم جامعة الدول العربية الكامل للعراق في كل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية وإحلال السلم والاستقرار في البلاد.

المصدر: RT