ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في العراق إلى 72 شخصا ورفع حظر التجول في بغداد

أفادت مصادر طبية وأمنية عراقية، اليوم السبت، بأن عدد القتلى منذ بدء الاحتجاجات ارتفع إلى 72 شخصا، فيما رفعت السلطات في البلاد حظر التجول في العاصمة بغداد.

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وكان رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، أمر أمس الجمعة، برفع حظر التجول اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح اليوم السبت، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

ولكن السلطات المحلية في مدينتي الناصرية والديوانية بجنوب العراق، حيث تستمر التظاهرات الشعبية، أعلنت فرض حظر التجوال في المدينتين اليوم السبت اعتبارا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى إشعار آخر.

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء الماضي، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون من سقف مطالبهم وباتوا يدعون لاستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بعد استخدام قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.

المصدر: وكالات