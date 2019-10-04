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الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من غزة باتجاه إسرائيل

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: إطلاق صاروخين من غزة باتجاه إسرائيل
AFP Jack GUEZ
صورة من الأرشيف
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصده إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

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وأكد المتحدث باسم الجيش، مساء اليوم الجمعة، أن الصاروخين لم يصلا إلى الأراضي الإسرائيلية.

وقبل ذلك، دوت صفارات الإنذار في كيسوفيم قرب الحدود مع غزة.

ويأتي ذلك على خلفية مقتل فلسطيني وإصابة عشرات بجروح جراء استهداف القوات الإسرائيلية للمشاركين في "مسيرات العودة" في القطاع، اليوم الجمعة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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