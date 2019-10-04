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قتيل وإصابات برصاص إسرائيلي خلال مسيرات العودة بقطاع غزة

أخبار العالم العربي

قتيل وإصابات برصاص إسرائيلي خلال مسيرات العودة بقطاع غزة
Reuters SJS/
احتجاجات في غزة -أرشيف-
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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل مواطن برصاص الجيش الإسرائيلي شرق جباليا، كما تعاملت الطواقم الطبية مع 40 إصابة خلال الجمعة الـ 77 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور أشرف القدرة، "استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا"، مضيفا أن "الطواقم الطبية في القطاع أفشلت أهداف سياسة القنص التي ينتهجها الاحتلال بحق التجمعات السلمية المشاركة في مسيرة العودة".

وأفادت الوزارة بأنه تم التعرف على هوية القتيل شرق جباليا، وهو الشاب علاء نزار عايش حمدان (28 عام).

قتيل وإصابات برصاص إسرائيلي خلال مسيرات العودة بقطاع غزة
RT
الشاب علاء نزار عايش حمدان

المصدر: الصحة الفلسطينية

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