الحلبوسي: صبر العراقيين نفد ونحن بحاجة إلى ثورة حقيقية

اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أن "صبر العراقيين نفد"، وهناك حاجة إلى "ثورة حقيقية"، مشيرا إلى دعمه للمتظاهرين وداعيا الحكومة للاستماع إلى صوتهم.

وقال الحلبوسي، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة وسط استمرار الاحتجاجات الواسعة في العراق، إنه لا بد من الحفاظ على سلمية المظاهرات، وعلى الممتلكات والمنشآت العامة، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة توفير فرص عمل للخريجين.

وأشار رئيس مجلس النواب العراقي إلى أنه يعمل على حل أزمة السكن من خلال بناء مساكن لمحدودي الدخل، ودعم صندوق الإسكان، لافتا إلى أن الدولة تعمل على حل أزمة السكن عبر 3 محاور، فيما قال: "نؤكد دعمنا للمتظاهرين ومطالبهم".

وشدد الحلبوسي على أن البلاد في حاجة إلى "ثورة حقيقية" لمحاربة من أسماهم "حيتان الفساد"، مطالبا بمحاسبة المفسدين ومحاربة البيروقراطية، وموضحا أن الشعب العراقي عانى من الإرهاب والفساد و"صبر العراقيين نفد".

وحذر رئيس مجلس النواب من المندسين الذين يحاولون تخريب المنشآت العراقية التي بنيت من قوت الشعب العراقي، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن رسالة المتظاهرين وصلت.

ودعا الحلبوسي رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، للتحقيق في ملابسات سقوط قتلى خلال المظاهرات، كما وجه دعوة لكل الحكومة للاستماع إلى صوت الشعب وتحقيق مطالب المتظاهرين، مشددا على أن خطر الفساد لا يقل عن خطر الإرهاب.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق احتجاجات عارمة لليوم الرابع على التوالي بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد وعدم محاكمة الفاسدين، مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد. وأسفرت المظاهرات عن سقوط عشرات القتلى والمصابين واعتقال أكثر من 400 شخص.

المصدر: وسائل إعلام عراقية