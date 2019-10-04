رئيس الوزراء العراقي يأمر برفع حظر التجوال ابتداء من الخامسة صباحا

أصدر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أمرا برفع حظر التجوال ابتداء من الخامسة من صباح يوم السبت 5 أكتوبر.

وتفرض السلطات الأمنية حظرا للتجوال التام في بغداد منذ صباح الخميس، مخيرة المحافظين باتخاذ القرار الخاص بإعلان حظر التجول في محافظاتهم.

ويأتي فرض حظر التجول في العاصمة بغداد بعد اندلاع احتجاجات وتظاهرات في عدة مدن عراقية ترافقت مع اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى تظاهرات احتجاجية منذ الثلاثاء الماضي، تعرض خلالها المتظاهرون إلى إصابات نتيجة استخدام "القوة المفرطة" من قبل القوات الأمنية من أجل تفريقهم، فيما أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، عن مقتل أكثر من 48 متظاهرا وإصابة 2029 بينهم أفراد من قوات الأمن منذ انطلاق التظاهرات في العراق.

المصدر: وكالات