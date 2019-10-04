دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى استقالة الحكومة "شلع قلع"، والبدء بإجراء انتخابات مبكرة.

وقال الصدر في بيان مكتوب بخط اليد: "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة "شلع قلع" ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي".

وتابع: "ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه".

وأكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية، صحة البيان المنسوب للصدر.

المصدر: وكالات