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العراق.. مقتدى الصدر يطالب باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة

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العراق.. مقتدى الصدر يطالب باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة
Reuters
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
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دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى استقالة الحكومة "شلع قلع"، والبدء بإجراء انتخابات مبكرة.

وقال الصدر في بيان مكتوب بخط اليد: "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة "شلع قلع" ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي".

وتابع: "ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه".

وأكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية، صحة البيان المنسوب للصدر. 

العراق.. مقتدى الصدر يطالب باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة

المصدر: وكالات

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