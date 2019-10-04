العراق.. مقتدى الصدر يطالب باستقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة
Reuters
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دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى استقالة الحكومة "شلع قلع"، والبدء بإجراء انتخابات مبكرة.
وقال الصدر في بيان مكتوب بخط اليد: "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة "شلع قلع" ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي".
وتابع: "ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه".
وأكد القيادي في التيار الصدري، حاكم الزاملي في تصريح لشبكة "رووداو" الإعلامية، صحة البيان المنسوب للصدر.
المصدر: وكالات
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