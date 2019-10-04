العراق.. مقتل منتسبين اثنين من قوات أمنية ومواطنين اثنين بنيران قناصين مجهولين

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الجمعة، مقتل منتسبين اثنين من القوات الأمنية ومواطنين اثنين في ساحة الطيران ومجمع النخيل بنيران قناصين مجهولين.

ووجهت خلية الإعلام الأمني أصابع الاتهام إلى ما أسمتهم بالـ"قناصين مجهولين"، بقتل أربعة من القوات الأمنية والمتظاهرين.

وأكد الإعلام الأمني في وقت سابق وجود حالات قنص بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية لخلق الفتنة.

وتصاعدت حركة الاحتجاجات في العراق منذ اندلاعها الثلاثاء الماضي، حيث ارتفع عدد القتلى إلى 44 شخصا خلال المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، وفقا لوكالة "رويترز".

وأطلقت قوات الأمن العراقية الجمعة النار على عشرات المتظاهرين في وسط بغداد، في اليوم الرابع من حركة احتجاجية، بحسب وكالة "فرانس برس".

المصدر: وكالات