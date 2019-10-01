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آخر فيديو للحارس الملكي عبدالعزيز الفغم في شوارع جدة

أخبار العالم العربي

آخر فيديو للحارس الملكي عبدالعزيز الفغم في شوارع جدة
AFP Alexander NEMENOV
العاهل السعودي الملك سلمان مع حارسه الشخصي اللواء الركن عبدالعزيز الفغم (صورة من الأرشيف)
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للواء الركن عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، والذي قتل قبل أيام.

ويظهر في المقطع، الذي التقطه أحد المارة، اللواء الفغم، وهو يمارس رياضة المشي بكورنيش جدة، وذلك قبل مقتله بأيام قليلة.

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يذكر أن اللواء عبدالعزيز الفغم قتل بطلق ناري مساء السبت في منزل أحد أصدقائه.

وتستقبل عائلة اللواء الفغم المعزين اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء في منزل العائلة.

المصدر: سبق

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