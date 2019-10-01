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تكريما للفقيد ومواساة لذويه.. صورة الفغم على شاشة عملاقة بجدة

أخبار العالم العربي

تكريما للفقيد ومواساة لذويه.. صورة الفغم على شاشة عملاقة بجدة
sabq.org
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تكريما للراحل، ظهرت صورة الحارس الملكي، اللواء عبد العزيز الفغم على أكبر شاشة في مدينة جدة، على طريق الملك عبد العزيز.

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وذكرت وسائل إعلام سعودية أن هذه الخطوة تأتي "مشاطرة لذويه، ولدوره الكبير في خدم وطنه، وإخلاصه بحراسة من يحبه الشعب مليكهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ومن قبله كان حارساً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز غفر الله له".

ورأت أن ظهور صورة الفغم بطريق الملك عبد العزيز على شاشة عملاقة "يبرز مدى أهمية دوره في حراسة الملوك وإخلاصه في عمله، ومحبة الناس له".

وظهرت مشاعر المودة والاحترام تجاه الفقيد من خلال توثيق "العديد من المواطنين والمقيمين من مرتادي طريق الملك عبدالعزيز اللقطات في العرض وسط دعواتهم للفقيد أن يغفر الله له".

يذكر أن اللواء عبد العزيز الفغم توفى مساء السبت "بطلق ناري غدرا بعد أن تطور النقاش بينه وبين آخر في منزل أحد أصدقائه بمحافظة جدة".

المصدر: سبق

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