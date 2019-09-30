تداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيصل السبتي صديق اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، علما أن حادثة مقتل الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي، جرت في منزله.

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وبحسب المقطع المصور المتداول، يظهر السبتي وهو يبكي في المسجد الحرام أثناء تشييع جنازة اللواء الفغم.

وكانت الشرطة أعلنت أمس مقتل عبدالعزيز الفغم، أثناء زيارة لصديقه فيصل السبتي، بمنزله في حي الشاطئ بمحافظة جدة، علما أن شقيقه تركي السبتي أصيب بإطلاق النار من قبل الجاني ممدوح بن مشعل آل علي.

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صور منزل فيصل السبتي اللي قتل فيه أمس صديقه اللواء عبدالعزيز الفغم وإصابة 7 أشخاص منهم 5 من رجال الامن ومواطن سعودي وعامل فلبيني على يد القاتل ممدوح بن مشعل آل علي في مدينة جدة .



لاحول ولاقوة إلا بالله كما وصلني pic.twitter.com/kmYSO0845P — جمعان الزهراني ابو خالد JAMAAN K ALZHRANI (@jamaankalzhrani) September 29, 2019

المصدر: وكالات