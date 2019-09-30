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السعودية.. أول ظهور لفيصل السبتي الذي قتل في منزله اللواء الفغم

أخبار العالم العربي

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تداول مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيصل السبتي صديق اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، علما أن حادثة مقتل الفغم الحارس الشخصي للعاهل السعودي، جرت في منزله.

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وبحسب المقطع المصور المتداول، يظهر السبتي وهو يبكي في المسجد الحرام أثناء تشييع جنازة اللواء الفغم.

وكانت الشرطة أعلنت أمس مقتل عبدالعزيز الفغم، أثناء زيارة لصديقه فيصل السبتي، بمنزله في حي الشاطئ بمحافظة جدة، علما أن شقيقه تركي السبتي أصيب بإطلاق النار من قبل الجاني ممدوح بن مشعل آل علي.

المصدر: وكالات

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