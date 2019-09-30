 
مباشر

الملك سلمان: اللواء الفغم أخلص وتفانى في خدمة وطنه

أخبار العالم العربي

الملك سلمان: اللواء الفغم أخلص وتفانى في خدمة وطنه
Reuters
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgxf

أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم.

إقرأ المزيد
جثمان الفغم
جثمان الفغم "حارس الملوك" يوارى الثرى في مقبرة شهداء الحرم

وأثنى الملك سلمان خلال استقباله عددا من أفراد الأسرة يتقدمهم والد الفغم بداح بن عبد الله، على إخلاص الفقيد وتفانيه في خدمة وطنه.

كما قدّم ولي العهد محمد بن سلمان واجب العزاء لأسرة وذوي الفقيد خلال استقباله لهم، مؤكدا على أن فقدانه مؤلم للجميع، منوها "بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله".

وحضر الاستقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية.

المصدر: عكاظ + سبق

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بريد إلكتروني مصري سيطلق للمنطقة العربية قريبا.. تعرف على مميزاته