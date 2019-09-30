الملك سلمان: اللواء الفغم أخلص وتفانى في خدمة وطنه
أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم.
وأثنى الملك سلمان خلال استقباله عددا من أفراد الأسرة يتقدمهم والد الفغم بداح بن عبد الله، على إخلاص الفقيد وتفانيه في خدمة وطنه.
#عاجل#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل أسرة الفقيد اللواء #عبدالعزيز_الفغم -رحمه الله-، ويُثني - رعاه الله - على إخلاصه وتفانيه في خدمة وطنه.https://t.co/nnVwHujqbc#واسpic.twitter.com/w7F5WkviUO— واس (@spagov) September 30, 2019
#خادم_الحرمين_الشريفين يستقبل أسرة الفقيد اللواء #عبدالعزيز_الفغم رحمه الله.#واسpic.twitter.com/htdeuqZYpC— واس (@spagov) September 30, 2019
كما قدّم ولي العهد محمد بن سلمان واجب العزاء لأسرة وذوي الفقيد خلال استقباله لهم، مؤكدا على أن فقدانه مؤلم للجميع، منوها "بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله".
وحضر الاستقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية.
المصدر: عكاظ + سبق