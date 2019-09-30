أعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن بالغ تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد اللواء عبد العزيز الفغم.

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وأثنى الملك سلمان خلال استقباله عددا من أفراد الأسرة يتقدمهم والد الفغم بداح بن عبد الله، على إخلاص الفقيد وتفانيه في خدمة وطنه.

كما قدّم ولي العهد محمد بن سلمان واجب العزاء لأسرة وذوي الفقيد خلال استقباله لهم، مؤكدا على أن فقدانه مؤلم للجميع، منوها "بتفانيه وإخلاصه في أداء مهام عمله".

وحضر الاستقبال الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية.

المصدر: عكاظ + سبق