جثمان الفغم "حارس الملوك" يوارى الثرى في مقبرة شهداء الحرم

شيعت جموع غفيرة من المسؤولين والمواطنين السعوديين "حارس الملوك" اللواء عبدالعزيز الفغم، عقب أداء صلاة العشاء الأحد في المسجد الحرام، ووري الثرى في مقبرة شهداء الحرم في مكة المكرمة.

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واستقبل والد وأشقاء وأقارب الفقيد، المعزين. وبدا والد الفقيد متماسكا خلال التشييع واستقبال المواسين، فيما أكد أحد أشقائه أنهم "فقدوا شخصا كان بارا بأسرته، وظل أنموذجا مشرقا في الجد والاجتهاد والعمل الوطني".

وأضاف، أن "سيرته ستظل معطرة بالخير والأعمال الإنسانية".

وحصل الفغم، على لقب أفضل حارس شخصي على مستوى العالم من قبل منظمة الأكاديمية العالمية، وكان ظلا لحراسة الرجل الأول في الدولة الملك سلمان بن عبد العزيز بطريقة رسمت الثقة الشعبية على تأمين موكب الملك وتحركاته.

المصدر: عكاظ