مقتل 7 من عناصر "داعش" بضربة جوية أمريكية جنوبي ليبيا

أعلن قائد عمليات القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" الجنرال وليام غايلر، مقتل سبعة من تنظيم "داعش" بضربة جوية أمريكية في جنوب ليبيا.

وقال غايلر في بيان إن "حملتنا ضد تنظيم داعش وغيره من الشبكات الإرهابية في ليبيا تقوض قدرتهم على تنفيذ عمليات فاعلة ضد الشعب الليبي".

وتعد هذه الضربة الجوية هي الرابعة التي تشنها "أفريكوم" بعد ضربات في 19 و24 و26 سبتمبر بالقرب من بلدة مرزوق الصحراوية التي تبعد نحو ألف كلم إلى الجنوب من طرابلس، وأدت على التوالي إلى مقتل 8 و11، و17 عنصرا من تنظيم "داعش"، بحسب القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا.

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وهكذا تكون الغارة الأخيرة التي شنت الأحد "بالتنسيق" مع حكومة الوحدة الليبية، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، قد رفعت حصيلة المتطرفين الذين قتلتهم القوات الأمريكية في ليبيا منذ 19 سبتمبر إلى 43 قتيلا.

المصدر: أ ف ب