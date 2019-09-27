للمرة الثالثة في أقل من 10 أيام.. طائرات أمريكية تغير على مسلحين جنوب ليبيا

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الجمعة، أن قواته شنت يوم أمس غارة جوية استهدفت مسلحين من "داعش" جنوب غرب ليبيا، ضمن حملة مستمرة ضد مقاتلي التنظيم.

ونشرت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا بيانا على حسابها الرسمي في "تويتر" قالت فيه إن المعطيات الأولية تشير إلى أن الغارة أدت إلى مصرع 17 إرهابيا، فيما لم يسجل ضحايا مدنيون.

وجاء في البيان أنه "بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني، نفذت قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا غارة جوية استهدفت مقاتلي الدولة الإسلامية في ليبيا جنوب غرب البلاد في 26 سبتمبر 2019".

وأضاف "هذه الحملة المستمرة ضد داعش في ليبيا تبين أن قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا تستهدف بشكل دائم الشبكات الإرهابية التي تسعى لإيذاء المواطنين الليبيين".

وتابع البيان "سنستمر في ملاحقة داعش ليبيا وإرهابيين آخرين في المنطقة، حتى نحرمهم من الملاذ الآمن الذي يمكنهم من خلاله التنسيق والتخطيط لتنفيذ عمليات داخل ليبيا".

وختم البيان بالتأكيد على أن قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا "تستمر في دعم الجهود الدبلوماسية لتهدئة الوضع السياسي في البلاد".

وتأتي الغارة الأمريكية التي نفذت أمس بعد غارة يوم 24 سبتمبر التي قتل فيها 11 مسلحا، وقبلها غارة في 19 سبتمبر قتل فيها 8 مسلحين.

المصدر: "تويتر"