 
مباشر

"الحرس الثوري": وجهنا دعوة لقطر لإجراء تدريبات مشتركة

أخبار العالم العربي

Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgfg

أعلن قائد القوة البحرية في "الحرس الثوري" الإيراني الأميرال علي رضا تنكسيري، أن الجمهورية الإسلامية وجهت إلى دولة قطر دعوة لإجراء تدريبات مشتركة في المنطقة.

 

إقرأ المزيد
إيران: مناوراتنا مع روسيا والصين ليست عملا عدوانيا ضد أي دولة
إيران: مناوراتنا مع روسيا والصين ليست عملا عدوانيا ضد أي دولة

وأشار تنكسيري، حسب وكالة "مهر" الإيرانية، إلى أن طهران تتعاون مع بعض دول المنطقة لتعزيز قدراتها الدفاعية، مؤكدا أن الجمهورية الإسلامية تعتزم إجراء تدريبات مشتركة مع سلطنة عمان والعراق في العام الجاري.

وتابع: "كما بعثنا برسالة إلى قطر أكدنا فيها أننا نستطيع تنظيم تدريبات مشتركة".

ولم يكشف الأميرال الإيراني عن كيفية رد الدوحة على هذه المبادرة.

وقال تنكسيري إنه، أثناء زيارته السابقة إلى قطر، شدد لصحفي ألماني على أن الدول الإقليمية تستطيع ضمان أمن الخليج دون وجود قوات أجنبية في المنطقة، مبديا انفتاح طهران على التعاون مع دول المنطقة في هذا المجال.

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب إعلان إيران عن نيتها إجراء مناورات مع روسيا والصين.

المصدر: مهر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

لأول مرة منذ ربع قرن.. فتح الحدود المغربية الجزائرية فما المناسبة؟