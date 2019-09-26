حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من إلقاء اللوم على إيران في الهجوم الذي استهدف في وقت سابق من الشهر الجاري معملين لشركة "أرامكو" السعودية.

وأعرب أردوغان، في مقابلة لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية أمس الأربعاء، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عن قناعته بأن اتهام إيران بالوقوف وراء هجوم "أرامكو" أمر "غير صائب"، وتابع: "يجب الاعتراف بأن هجمات من هذا النطاق نفذت من بعض مناطق اليمن.

وتابع: "تحميل إيران المسؤولية (عن الهجوم) بشكل مباشر أمر غير صحيح لأن الأدلة لا توثق ذلك بالضبط".

وأبدى أردوغان معارضة أنقرة للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، موضحا أن تركيا وإيران دولتان مجاورتان في المنطقة والعقوبات "لم تحل أي شيء".

ورفض الرئيس التركي تقارير صحفية حملت أنقرة المسؤولية عن مساعدة إيران وفنزويلا وسوريا في الالتفاف على العقوبات الأمريكية، متهما منظمة الداعية التركي المعارض المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن بترويج هذه المزاعم.

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وكانت السعودية والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبريطانيا قد ألقت اللوم على إيران في هجوم "أرامكو" الذي أسفر عن توقف نصف الإمدادات النفطية للمملكة، وترفض طهران هذه الاتهامات بشدة.

المصدر: فوكس نيوز