الجبير: لا يمكن للهجوم على أرامكو أن يمر دون رد

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن محققي الأمم المتحدة ودول أخرى، يحققون بالهجوم على المنشآت النفطية شرقي المملكة، وأكد أنه لا يمكن لهذا الهجوم أن يمر دون رد.

وأضاف خلال حديثه في حلقة نقاشية لـ"متحدون ضد إيران" في نيويورك: "سنرى ما ستظهره النتائج. نعرف على وجه اليقين أن الطائرات بدون طيار والقذائف إيرانية الصنع، ونعلم أنها أُطلقت من الشمال".

وشدد الجبير على أنه "لا يمكن أن يمر (الهجوم) دون رد، ولا بد أن تتحمل إيران العواقب".

وأعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن الهجوم على منشأتي النفط في بقيق وخريص في 14 سبتمبر الجاري، إلا أن السعودية عرضت ما اعتبرته أدلة على ضلوع إيران في الهجوم.

وقال الجبير: "نحن نتشاور مع حلفائنا في الولايات المتحدة وأوروبا حول الخيارات والخطوات التالية. وبعد الانتهاء من التحقيقات سنقرر كيف سنتحرك دبلوماسيا واقتصاديا وأمنيا. هذا السلوك غير مقبول".

وأشار إلى البيان الذي أصدرته ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وحملت فيه مسؤولية الهجوم على منشآت أرامكو لإيران، ووصفه بأنه "قوي للغاية، ولم نفاجأ به".

وشدد الجبير على ضرورة الاهتمام بقضية امتلاك إيران للصواريخ، وتدخلها في شؤون الدول الأخرى، إضافة إلى دعمها للإرهاب.

وتتهم السعودية والولايات المتحدة والقوى الأوروبية إيران بالمسؤولية عن الهجوم رغم إعلان جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنه. ونفت طهران ضلوعها في الهجمات لكنها قالت إنها مستعدة لحرب "شاملة".

المصدر: "رويترز"