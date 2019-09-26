 
مباشر

بالصور.. تفجير "كهوف دعارة" في فاس المغربية

أخبار العالم العربي

بالصور.. تفجير
fesnews
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mgb3

هدمت السلطات المغربية، عشرات الكهوف الموجودة في منطقة زليلك، في ضواحي مدينة فاس، والتي يتم استغلالها كأوكار للدعارة.

إقرأ المزيد
صورة فاضحة تضع وزيرا مغربيا في موقف محرج
صورة فاضحة تضع وزيرا مغربيا في موقف محرج

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، فإن عناصر الدرك الملكي مشطوا المكان، وتمكنوا من توقيف عدد من الأشخاص، كما أخطروا سكان المنطقة بعملية تفجير الكهوف.

وأفاد موقع "فاس نيوز" المحلي، أن السلطات أعدت خطة عملية ميدانية قبيل الشروع في هدم الكهوف عن طريق تفجيرها، مشيرا إلى أن هذه العملية أشرفت عليها شركة خاصة متخصصة في المتفجرات "لقطع الطريق أمام المنحرفين الذين كانوا يستغلونها في الدعارة والإجرام وتعاطي المخدرات".

وأفاد الموقع بأن "هذه الخطوة من قبل السلطات، لاقت استحسان سكان المنطقة خاصة بعدما أصبحت المنطقة المذكورة نقطة سوداء تؤرق أهالي مدينة فاس، التي تعد العاصمة الروحية والعلمية للمغرب".

بالصور.. تفجير
fesnews
بالصور.. تفجير
fesnews
بالصور.. تفجير
fesnews
بالصور.. تفجير
fesnews

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ناسا توقع عقدا بقيمة 4.6 مليار دولار مع لوكهيد مارتن للعودة إلى القمر