رئيس الوزراء العراقي في السعودية

وصل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، إلى السعودية في زيارة رسمية.

إقرأ المزيد

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب، إن "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وصل قبل قليل إلى السعودية في زيارة رسمية تستغرق عدة ساعات".

وكشف نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الأربعاء، أن دولا إقليمية طلبت من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي زيارة السعودية لغرض التدخل في التهدئة، مؤكدا على دور العراق في حل أزمات المنطقة.

رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي خلال اللقاء مع خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز في مدينة جدة. pic.twitter.com/OUfRAhDlws — المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء 🇮🇶 (@IraqiPMO) September 25, 2019

المصدر: وكالات