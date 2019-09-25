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مصدر لـRT عبد المهدي سيطرح على السعودية مقترحا للحوار مع إيران

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مصدر لـRT عبد المهدي سيطرح على السعودية مقترحا للحوار مع إيران
Reuters THAIER AL-SUDANI
عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي
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أعلن مصدر مقرب من رئيس الحكومة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، أن الأخير سيطرح خلال زيارته للسعودية مقترحا للحوار مع إيران.

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وقال المصدر لـRT إن "مقترح عبد المهدي يتلخص بالطلب من السعودية الجلوس إلى طاولة حوار مع إيران لتخفيف التوتر في المنطقة"، مبيناً أن "عبد المهدي حصل على موافقة إيرانية بهذا الخصوص".

وأضاف أن "مقترح عبد المهدي يأتي ضمن مساعي العراق لتخفيف التوتر في المنطقة وإبعاد الخطر عنها".

 وأعلنت الحكومة العراقية، أمس الثلاثاء، أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، سيقوم اليوم الأربعاء بزيارة قصيرة إلى السعودية، تستغرق عدة ساعات.

وجاء في بيان حكومي أن عبد المهدي سيلتقي خلال زيارته الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، "لبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة".

 

المصدر: RT

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