 
مباشر

رئيس الحكومة العراقية يقوم بزيارة خاطفة للسعودية

أخبار العالم العربي

رئيس الحكومة العراقية يقوم بزيارة خاطفة للسعودية
Globallookpress Thomas Koehler
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mg33

أعلنت الحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، سيقوم غدا الأربعاء بزيارة قصيرة إلى السعودية، تستغرق عدة ساعات.

وجاء في بيان حكومي بهذا الصدد، اليوم الثلاثاء، أن "عبد المهدي سيلتقي خلال زيارته الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان".

إقرأ المزيد
صحيفة: السعودية قرعت باب العراق لشراء النفط بعد هجوم
صحيفة: السعودية قرعت باب العراق لشراء النفط بعد هجوم "أرامكو"

وقال البيان إن "الزيارة ستبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة".

وأضاف: "ستبحث الزيارة أيضا موقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ما حقيقة محاولة اغتيال الرئيس المصري؟