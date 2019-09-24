رئيس الحكومة العراقية يقوم بزيارة خاطفة للسعودية

أعلنت الحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، سيقوم غدا الأربعاء بزيارة قصيرة إلى السعودية، تستغرق عدة ساعات.

وجاء في بيان حكومي بهذا الصدد، اليوم الثلاثاء، أن "عبد المهدي سيلتقي خلال زيارته الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان".

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وقال البيان إن "الزيارة ستبحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، والأوضاع الإقليمية وجهود التهدئة".

وأضاف: "ستبحث الزيارة أيضا موقف العراق الثابت للعب دوره الإيجابي في الحرص على إبعاد خطر التوترات والنزاعات وإقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول المجاورة والشقيقة والصديقة".

المصدر: RT