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نائب عراقي لـ RT: مصرون على إخراج القوات الأميركية لأن وجودها غير شرعي

أخبار العالم العربي

نائب عراقي لـ RT: مصرون على إخراج القوات الأميركية لأن وجودها غير شرعي
Reuters
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قال النائب عن تحالف الفتح في العراق، محمد البلداوي، اليوم الثلاثاء، إن تحالفه وأحزابا سياسية أخرى، تصر على إخراج القوات الأميركية من العراق لأن وجودها غير شرعي.

وأضاف البلداوي لـ RT أن "تحالف الفتح يعتبر قانون إخراج القوات الأميركية من أهم القوانين التي يجب أن نسير فيها من خلال التحالف مع تحالف سائرون بزعامة مقتدى الصدر الذي توافقنا معه على ذلك".

وأشار إلى أن "أي تواجد لقوة قتالية في العراق مخالف للدستور العراقي، ولدينا لقاء قريب مع رئيس الحكومة والقادة الأمنيين ووزير الدفاع لمناقشة مشروع القانون".

المصدر: RT

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