العراق.. عصابة تتاجر بالفتيات وتبيع الواحدة مقابل 20 ألف دولار
RT
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صادقت محكمة تحقيق العاصمة العراقية على أقوال شبكة من خمسة أشخاص متخصصة باستدراج الفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف بيعهن داخل وخارج العراق وتشغيلهن في أعمال السمسرة.
وذكر بيان للمحكمة أن "تحقيق الرصافة دون اعترافات شبكة تديرها امرأة متخصصة بأعمال السمسرة والاتجار بالبشر، ويقوم أفرادها بإيهام الفتيات بالحب والزواج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن يهربن من ذويه للانضمام إليهم".
وأضاف أن "سعر الفتاة يصل في بعض الأحيان إلى 20 ألف دولار"، مبينا أن "توقيف أعضاء الشبكة كان وفق أحكام قانون الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2012، وما زال البحث جاريا عن باقي أعضائها".
المصدر: RT
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