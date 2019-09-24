أعلن التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، اليوم الثلاثاء، إستمراره بالعمل إلى جانب قوات الأمن العراقیة لضمان تحقیق الھزیمة الحتمیة لـ"داعش".

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يأتي هذا الإعلان بعد ساعات على تعرض محيط السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء إلى قصف بقذائف هاون.

وذكر بيان للتحالف "لم تعلن أي جھة مسؤولیتھا عن الھجوم الأخیر في بغداد، ولم یتم قصف أي مرفق أو منشأ مستخدم من قبل قوات التحالف أو الولایات المتحدة، لكننّا نأخذ ھذا الحادث على محمل الجد كما یفعل شركاؤنا في قوات الأمن العراقیة".

وشكر البيان قوات الأمن العراقیة "لإستجابتھم السریعة لحمایة قوات التحالف في بغداد"، مبيناً "أوضحنا بأنه لن یتم التسامح بخصوص أي ھجوم على الأفراد والمنشآت الأمریكیة، كما وتحتفظ قوات التحالف بالحق في الدفاع عن نفسھا".

وختم التحالف بيانه قائلاً "نحن ھنا بدعوة من حكومة العراق، وسنُواصل دعمھم بناءً على طلبھم".

وأعلنت أجهزة الأمن العراقية، مساء أمس الاثنين، عن سقوط قذيفتين على "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد. وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إن "قذيفتي هاون سقطتا، الأولى في ساحة ترابية فارغة في محيط المنطقة الخضراء والأخرى في نهر دجلة ببغداد".

المصدر: RT