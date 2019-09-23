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مصطفى بكري: السيسي رفض توريط الجيش المصري في سوريا

أخبار العالم العربي

مصطفى بكري: السيسي رفض توريط الجيش المصري في سوريا
Reuters
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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قال الإعلامي المصري وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رفض توريط الجيش المصري في الحرب ضد سوريا.

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ونشر بكري تغريدة على حسابه الخاص على موقع "تويتر": "السيسي رفض توريط الجيش المصري في الحرب ضد سوريا بعد مؤتمر الصالة المغطاة، وأنذر مرسي وحذره وقال إن جيش مصر هو للدفاع عن أمن مصر القومي وليس القتال إلى جانب الإرهابيين الذين استهدفوا بلدا عربيا شقيقا".

وتابع: "السيسي لم يبع نفسه لأردوغان وغيره كما فعلتم، السيسي انحاز لشعب مصر وتحمل المسؤولية وأعاد بناء مؤسسات الدولة".

المصدر: RT

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