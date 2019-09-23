مصطفى بكري: السيسي رفض توريط الجيش المصري في سوريا

قال الإعلامي المصري وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، إن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رفض توريط الجيش المصري في الحرب ضد سوريا.

السيسي البطل رفض توريط الجيش المصري في الحرب ضد سوريا بعد مؤتمر الصاله المغطاة وأنذر مرسي وحذره وقال :إن جيش مصر هو للدفاع عن امن مصر القومي وليس القتال إلي جانب الإرهابيين الذين إستهدفوا بلدا عربيا شقيقا — مصطفى بكري (@BakryMP) 23 сентября 2019 г.

إقرأ المزيد

ونشر بكري تغريدة على حسابه الخاص على موقع "تويتر": "السيسي رفض توريط الجيش المصري في الحرب ضد سوريا بعد مؤتمر الصالة المغطاة، وأنذر مرسي وحذره وقال إن جيش مصر هو للدفاع عن أمن مصر القومي وليس القتال إلى جانب الإرهابيين الذين استهدفوا بلدا عربيا شقيقا".

وتابع: "السيسي لم يبع نفسه لأردوغان وغيره كما فعلتم، السيسي انحاز لشعب مصر وتحمل المسؤولية وأعاد بناء مؤسسات الدولة".

المصدر: RT