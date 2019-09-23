طائرة مصرية متجهة للرياض تعود للقاهرة لإنقاذ حياة أحد الركاب

شهد مطار القاهرة الدولي في مصر، صباح اليوم الاثنين، هبوطا اضطراريا لطائرة شركة مصر للطيران المتجهة إلى الرياض، بعد إقلاعها من المطار، وذلك لإنقاذ حياة أحد ركابها.

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وأصيب الراكب بارتفاع حاد في الدورة الدموية، وتم إسعافه واستأنفت الطائرة رحلتها.

وتلقى برج المراقبة في مطار القاهرة إشارة من قائد الطائرة (الرحلة رقم 649) المتجهة إلى الرياض، يطلب فيها العودة بالطائرة لإنقاذ حياة راكب أصيب بوعكة صحية مفاجئة، وتم السماح له بالهبوط وجرى إخطار سلطات الحجر الصحي بالمطار.

وعلى الفور توجهت سيارة إسعاف المطار إلى مكان هبوط الطائرة، وتم إسعاف الراكب واستأنفت الطائرة رحلتها بعد تأخر لمدة ساعة.

المصدر: وكالات