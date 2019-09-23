الحوثيون يعلنون مقتل 5 من أسرة واحدة بقصف للتحالف

أعلنت وسائل إعلام تابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثيين، اليوم الاثنين، مقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر استهداف طيران التحالف مسجدا في منطقة السواد بمحافظة عمران اليمنية.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن 5 مواطنين قتلوا فيما لا يزال طفلان في عداد المفقودين، مشيرة إلى أن جميعهم من أسرة واحدة، جراء 3 غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية على منطقة السواد.

وأشارت القناة إلى أن الأسرة من البدو الرحل سبق وأن هربت إلى المسجد قبل أن يتم قصفه.

وأضافت القناة أن " طيران العدوان عاود فجر اليوم غاراته على منطقة السواد بمديرية عمران، ليصل مجموع الغارات على المديرية منذ منتصف ليل الاحد-الاثنين الى11 غارة".

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، قد أعلن يوم الجمعة الماضي، إطلاق عملية شمالي مدينة الحديدة غرب اليمن، قال إنها تهدف "لتدمير أهداف عسكرية مشروعة".

وطلب التحالف العربي من المدنيين في المنطقة عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة حفاظا على سلامتهم.

المصدر: قناة المسيرة