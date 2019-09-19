التحالف العربي يعلن إطلاق عملية شمالي ميناء الحديدة غرب اليمن ضد "أهداف عسكرية"

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، ليلة الجمعة، عن إطلاق عملية شمالي مدينة الحديدة غرب اليمن ضد "أهداف عسكرية".

وقال التحالف، الذي يدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، في بيان، إن قواته بدأت تنفيذ عملية عسكرية شمال الحديدة "لتدمير أهداف عسكرية مشروعة".

وطلب التحالف العربي من المدنيين في المنطقة عدم الاقتراب من المواقع المستهدفة حفاظا على سلامتهم.

المصدر: وكالات