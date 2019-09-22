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وزير الخارجية المصري يعلق على "المظاهرات" الأخيرة

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية المصري يعلق على
Reuters CB /JAS
وزير الخارجية المصري سامح شكري
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أعرب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن استنكاره لتحريض وسائل إعلام "تركية وقطرية" ضد الدولة المصرية ودعوتها للمشاركة في مظاهرات "داعمة للفوضى".

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وأكد شكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" بقناة "إم بي سي المصرية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن "دعاوى التحريض مرفوضة وستذهب هباءً".

وأضاف أن هذا "التحريض" لن يلقى أية استجابة داخل مصر، مشيرا إلى أنه "ينم عن حقد دفين لكل ما أنجزته مصر خلال الـ5 سنوات الماضية".

وأشار الوزير المصري إلى أنه تواصل مع عدد من وسائل الإعلام خلال تواجده في نيويورك  للرد على ما روجته فضائيات بوجود تظاهرات في مصر، موضحا أنه "طالب القنوات بتصوير الأحداث على أرض الواقع".

المصدر: وكالات

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