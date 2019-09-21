أكدت الداخلية المصرية تصفيتها قياديا بارزا في حركة "حسم"، التي تعتبر جناحا عسكريا لجماعة "الإخوان المسلمين"، خلال مداهمة نفذت في منطقة المطرية شرق القاهرة.

وأفادت وزارة الداخلية، في بيان أصدرته مساء اليوم الجمعة، بعثور قوات الأمن على كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمواد المتفجرة والقذائف في "أحد أوكار عناصر إرهابية بمنطقة المطرية" تابعة لحركة "الحسم"، مؤكدة مقتل أحد قياداتها، وهو أحمد محمود أبو الحسن.

وأوضحت الوزارة أنه تم القضاء عليه بتبادل لإطلاق النار استمر لساعات معه وعنصر آخر من "حسم"، مشيرة إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على العنصر الثاني من الحركة.

RT

RT

وأفادت مصادر أمنية مطلعة، يوم 19 سبتمبر، بأن القوات الخاصة المصرية تمكنت من قتل مسلح والقبض على آخر في حي المطرية شرق القاهرة خلال مداهمة أمنية، حيث عثر بحوزة القتيل على أسلحة وصفتها بالـ "خطيرة".

وظهر في فيديو حصلت عليه RT، وتعذر نشره بسبب المشاهد القاسية، سلاح كلاشينكوف وقذيفة "آر بي جي"، بالإضافة إلى كميات من الذخيرة.

ناصر حاتم

المصدر: RT