السلطات المصرية تقتل مسلحا وتعثر بحوزته على أسلحة "خطيرة" (صور)
RT
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تمكنت القوات الخاصة المصرية من قتل مسلح والقبض على آخر في حي المطرية خلال مداهمة أمنية، حيث عثرت بحوزة المسلح المقتول على أسلحة وصفتها "خطيرة".
RT
وظهر في الفيديو الذي حصلت عليه RT، وتعذر نشره بسبب المشاهد القاسية، سلاح كلاشينكوف وقذيفة "آر بي جي"، بالإضافة إلى كميات من الذخيرة.
RT
وتظهر أيضا في الفيديو، مجموعة من الأحزمة الناسفة بالإضافة إلى السترات الواقية المضادة للرصاص.
RT
المصدر: RT
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