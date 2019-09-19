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السلطات المصرية تقتل مسلحا وتعثر بحوزته على أسلحة "خطيرة" (صور)

أخبار العالم العربي

السلطات المصرية تقتل مسلحا وتعثر بحوزته على أسلحة
RT
الأسلحة التي عثرت عليها القوات المصرية
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تمكنت القوات الخاصة المصرية من قتل مسلح والقبض على آخر في حي المطرية خلال مداهمة أمنية، حيث عثرت بحوزة المسلح المقتول على أسلحة وصفتها "خطيرة".

السلطات المصرية تقتل مسلحا وتعثر بحوزته على أسلحة
RT
الأسلحة التي عثر عليها
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وظهر في الفيديو الذي حصلت عليه RT، وتعذر نشره بسبب المشاهد القاسية، سلاح كلاشينكوف وقذيفة "آر بي جي"، بالإضافة إلى كميات من الذخيرة.

السلطات المصرية تقتل مسلحا وتعثر بحوزته على أسلحة
RT
الأسلحة التي عثرت عليها القوات المصرية

وتظهر أيضا في الفيديو، مجموعة من الأحزمة الناسفة بالإضافة إلى السترات الواقية المضادة للرصاص.

السلطات المصرية تقتل مسلحا وتعثر بحوزته على أسلحة
RT

المصدر: RT

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