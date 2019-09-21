الاتحاد الفلكي الدولي يطلق اسم عالم مصري على كويكب

أكد عالم الفضاء المصري، فاروق الباز، أن الاتحاد الفلكي الدولي والتابع لهيئة الأمم المتحدة أطلق اسم "الباز" على كويكب مكتشف حديثا، عرفانا بدوره مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

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وهنأت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج العالم فاروق الباز على هذه الخطوة التي تثمّن مجهوداته العلمية البارزة.

وساهم الباز مع وكالة "ناسا" في مشروع "أبولو" لاستكشاف سطح القمر في منتصف ستينيات القرن الماضي، إلى جانب مشروع تصوير الأرض من المدار على رحلة "أبولو سويوز" الأمريكية الروسية المشتركة، فضلا عن إسهامات علمية أخرى له.

وتعد هذه المرة الأولى التي يطلق فيها اسم عالم مصري على كويكب في الفضاء.

يذكر أن الباز (81 سنة) حصل على شهادة البكالوريوس في علوم الكيمياء والجيولوجيا من جامعة عين شمس، كما نال في عام 1961 شهادة ماجستير العلوم في الجيولوجيا، فالدكتوراه عام 1964، قبل أن يلتحق بوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية