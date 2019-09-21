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قرقاش: حملة الإخوان ضد مصر فشلت

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قرقاش: حملة الإخوان ضد مصر فشلت
Reuters Faisal Al Nasser
وزير الدولة للشؤون الخارجية الإيراني أنور قرقاش
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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، إن منصات الإعلام الموجه والمدعوم الداعية للتظاهر في مصر قابلها دعم شعبي للدولة المصرية ومؤسساتها.

وأضاف قرقاش في تغريدة على "تويتر" أن "حملة الإخوان المنظمة ضد مصر واستقرارها فشلت فشلا ذريعا، وأن مصر تتعافى وتواجه التحديات بإصرار يوميا، والواقع غير الذي يروج له هذا الإعلام الحزبي الممول خارجيا".

وتأتي تصريحات وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي تعليقا على أنباء بخروج مظاهرات أمس الجمعة في القاهرة، تلبية للدعوات التي أطلقتها وسائل إعلام وتواصل اجتماعي معارضة.

المصدر: وكالات

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