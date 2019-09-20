اعتبر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الهجوم على المنشأتين الحيويتين لشركة "أرامكو" تصعيد خطير، معلنا أنه سيتم اتخاذ إجراءات مناسبة لضمان أن المملكة.

وأفادت وكالة "واس" السعودية الرسمية بأن الملك سلمان أجرى، اليوم الجمعة، مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الذي "أعرب عن إدانته الشديدة للاعتداء التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في بقيق وخريص"، مشيرا إلى أن "هذا الاعتداء يعد انتهاكا خطيرا لأمن واستقرار المملكة والتأثير على سوق الطاقة العالمية".

وأكد الرئيس الصيني، حسب "واس"، "على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، ووقوف الصين بجانب المملكة بكل ثبات، ودعمها أمن واستقرار المملكة ومساعيها في سبيل ضمان أمنها وسلامة أراضيها"، مبديا "تقدير بلاده للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها المملكة لضمان استمرار إمدادات النفط".

من جهته، أعرب العاهل السعودي عن شكره للرئيس الصيني "على إدانته مثل هذه الأعمال الإجرامية، التي تمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا كبيرا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط في السوق العالمية".

وأكد الملك سلمان، حسب الوكالة، أن "المملكة وبعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معملي أرامكو ستتخذ الإجراءات المناسبة التي تحفظ أمنها واستقرارها".

وتعرضت السعودية، في 14 سبتمبر الحالي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية المدعومة إيرانيا، والتي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 مليون برميل نفط يوميا، ما يتجاوز نسبة 50% من مجمل الإنتاج في البلاد، واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم، الأمر الذي نفته بشدة الحكومة الإيرانية.

المصدر: واس + وكالات