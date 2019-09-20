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الرئيس الصيني يتصل بالعاهل السعودي عقب هجوم "أرامكو" ويدعو لتفادي التصعيد

أخبار العالم العربي

الرئيس الصيني يتصل بالعاهل السعودي عقب هجوم
Reuters Thomas Peter
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز (بكين، 16 مارس 2017).
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اتصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الجمعة، بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، للإعراب عن إدانته الهجوم على منشأتين حيوتين لشركة "أرامكو" الأسبوع الماضي.

وأفادت وكالة "شينخوا" الصينية بأن شي جين بينغ دعا، خلال المكالمة مع العاهل السعودي، كل الأطراف إلى تفادي أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد الوضع.

وتعرضت السعودية، في 14 سبتمبر الحالي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية المدعومة إيرانيا، والتي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 مليون برميل نفط يوميا، ما يتجاوز نسبة 50% من مجمل الإنتاج في البلاد، واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم، الأمر الذي نفته بشدة الحكومة الإيرانية.

المصدر: وكالات

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