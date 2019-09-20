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خفر السواحل الليبي ينقذ قرابة 500 مهاجر غير شرعي

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خفر السواحل الليبي ينقذ قرابة 500 مهاجر غير شرعي
Reuters
صورة أرشيفية لمهاجرين غير شرعيين
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قال خفر السواحل الليبي إنه أنقذ 493 مهاجرا كانوا على متن 6 قوارب مطاطية خلال 6 عمليات في أسبوع وذلك في مناطق تقع إلى شمال شرق وشمال غرب طرابلس.

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والمهاجرون، بينهم 28 امرأة و5 أطفال، من دول إفريقية جنوب الصحراء ودول عربية وآسيوية.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل، أيوب قاسم، إنه تم نقلهم جميعا إلى مراكز احتجاز تديرها حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة.

ويعد الساحل الغربي لليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الفارين من الحرب والفقر والذين يأملون في حياة جديدة في أوروبا، لكن عدد الذين يحاولون عبور البحر المتوسط تراجع بشكل حاد منذ يوليو 2017.

المصدر: رويترز

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