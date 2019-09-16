تمكنت الشرطة الإيطالية، اليوم الاثنين، من اعتقال ثلاثة أشخاص، بتهم الخطف والتعذيب والمتاجرة بالمهاجرين الراغبين في التوجه من ليبيا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.

واعتقلت الشرطة مصريين اثنين (24 و26 عاما)، ورجلا من غينيا (27 عاما)، على أساس شهادات من المهاجرين الذين وصفوا ما تعرضوا له من تجاوزات، بما في ذلك الاغتصاب الدوري للنساء، وقتل بعض اللاجئين. ونقل الثلاثة إلى مركز اعتقال في مسينة بصقلية.

وقال الشهود إن الرجال الثلاثة كانوا يديرون مركز اعتقال في قاعدة عسكرية سابقة في منطقة الزاوية بليبيا، حيث كان يعتقل كل الراغبين في الانتقال بحرا إلى أوروبا، ولا يطلق سراحهم حتى يدفعوا فدية مالية.

وأكد الشهود أنهم "تعرضوا للضرب بالعصي وأعقاب البنادق وأنابيب مطاطية وللجلد أو للصعق الكهربائي" حتى أنهم رأوا سجناء يموتون.

وأضافوا أنهم حرموا من المياه والعناية الطبية، ولم تتم معالجتهم من الأمراض أو الإصابات التي تعرضوا لها في المعسكر.

إقرأ المزيد

وزعم الشهود بأن أي شخص لم يتمكن من دفع الفدية، كان يسلم لمهربين آخرين "لاستغلاله جنسيا أو للعمل" أو يتعرض للقتل.

وقال شاهد إن "كل النساء اللواتي كن معنا، تعرضن للاغتصاب بشكل منهجي ومتكرر".

وأضاف: "لقد قدموا لنا مياه البحر للشرب وأحيانا الخبز الفاسد لنأكله".

وقال آخر إنه "تعرض للجلد بأسلاك كهربائية. وأحيانا تعرض للضرب على الرأس".

المصدر: أ ف ب