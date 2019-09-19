الحكومة المصرية تعلن اعتبار مفقودي مركب "ياسين الزهري" أمواتا

قرر رئيس مجلس الوزراء في مصر مصطفى مدبولي، اعتبار 10 صيادين مفقودين في حادث غرق مركب الحاج ياسين الزهري في مياه خليج السويس، أواخر نوفمبر الماضي أمواتا.

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والمفقودون في حادث غرق المركب جميعهم من محافظة دمياط وهم: حسن إبراهيم محمد أبو جمعة، وهشام بدر السيد بصلة، ويحيى زكريا عبد الحميد التوارجي، النبوي أحمد أحمد عثمان، خميس سعيد كامل عبد ربه، شعبان السيد محمد السيد، رشدي فوزي جمعة أبو خليفة، عماد سعد شلبي العراقي، حازم محمد محمد الغريب، وناجي ناجي محمد نوفل".

وكان قارب الصيد "ياسين الزهري" أبحر، منتصف نوفمبر الماضي، وعلى متنها 13 صيادا وعاملا بحريا، وانقطع الاتصال بهم فجر الجمعة 30 نوفمبر.

المصدر: المصري اليوم