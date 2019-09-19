 
مباشر

الحكومة المصرية تعلن اعتبار مفقودي مركب "ياسين الزهري" أمواتا

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية تعلن اعتبار مفقودي مركب
AFP MARWAN NAAMANI
مركب - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mfc5

قرر رئيس مجلس الوزراء في مصر مصطفى مدبولي، اعتبار 10 صيادين مفقودين في حادث غرق مركب الحاج ياسين الزهري في مياه خليج السويس، أواخر نوفمبر الماضي أمواتا.

إقرأ المزيد
مصر تعلن العثور على سفينة وجثث 14 صيادا على متنها غرقوا في ظروف غامضة
مصر تعلن العثور على سفينة وجثث 14 صيادا على متنها غرقوا في ظروف غامضة

والمفقودون في حادث غرق المركب جميعهم من محافظة دمياط وهم: حسن إبراهيم محمد أبو جمعة، وهشام بدر السيد بصلة، ويحيى زكريا عبد الحميد التوارجي، النبوي أحمد أحمد عثمان، خميس سعيد كامل عبد ربه، شعبان السيد محمد السيد، رشدي فوزي جمعة أبو خليفة، عماد سعد شلبي العراقي، حازم محمد محمد الغريب، وناجي ناجي محمد نوفل".

وكان قارب الصيد "ياسين الزهري" أبحر، منتصف نوفمبر الماضي، وعلى متنها 13 صيادا وعاملا بحريا، وانقطع الاتصال بهم فجر الجمعة 30 نوفمبر.

المصدر: المصري اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صورة قديمة تحرج جاستن ترودو وتجبره على الاعتراف بالـ"عنصرية"