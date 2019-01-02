مصر تعلن العثور على سفينة وجثث 14 صيادا على متنها غرقوا في ظروف غامضة

عثرت قوات الإنقاذ المصرية على سفينة الصيد الغارقة "ياسين الزهري" وعلى متنها جثث 14 صيادا، غرقوا منذ شهر تقريبا في خليج السويس.

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وبدأت عمليات انتشال السفينة الغارقة، حيث وصلت صباح اليوم الأربعاء قاطرة تابعة لإحدى شركات البترول إلى الموقع المحدد لغرق سفينة الصيد المنكوبة، وتم البدء في إنزال روبوت من أجل تصوير السفينة بالقاع للتأكد من أنها حقا السفينة الغارقة، قبل البدء بانتشالها.

جدير بالذكر أن السفينة غرقت منذ شهر تقريبا بمنطقة الوزة جنوب خليج السويس في ظروف غامضة لم يتحدد بعد سبب الغرق المفاجئ، وكانت إحدى سفن الصيد العاملة بالمنطقة انتشلت أحد الجثامين الطافية منذ عدة أيام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية