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اليمن.. انسحاب أعداد كبيرة من قوات هادي بالتزامن مع اقتراب بوارج التحالف من سواحل أبين

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اليمن.. انسحاب أعداد كبيرة من قوات هادي بالتزامن مع اقتراب بوارج التحالف من سواحل أبين
Reuters Khaled Abdullah Ali Al Mahdi
قوات موالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في محافظة أبين (صورة من الأرشيف)
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أفاد مراسلنا، نقلا عن شهود عيان، بانسحاب أعداد كبيرة من القوات الحكومية من منطقتي العرقوب وشقرة بمحافظة أبين، بالتزامن مع اقتراب بوارج حربية تابعة للتحالف العربي من سواحل شقرة.

وقال المراسل إن كمائن كثيرة تعرضت لها القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي خلال اليومين الماضيين، يقف وراءها مقاتلو المجلس الانتقالي الجنوبي، مضيفا أن قوات هادي لم تعد قادرة على تأمين خطوط إمدادها بسبب كثرة تلك الكمائن.

وأشار إلى أن كمائن الجنوبيين التي استهدفت القوات الحكومية كانت تحديدا في منطقتي ضيقة والمحفد.

المصدر: RT

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