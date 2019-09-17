 
مباشر
عاجل
نائب ترامب: الجيش الأمريكي مستعد عقب الهجمات على السعودية

البرلمان العراقي يرفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي

أخبار العالم العربي

البرلمان العراقي يرفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mex9

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب، فائق الشيخ علي.

وقال مراسل RT إن رفع الحصانة جاء بعد أن جُمعت تواقيع من مجموعة برلمانيين على خلفية الخلاف الذي نشب بينه وبين النائبة السابقة، مستشارة رئيس الحكومة العراقية، حنان الفتلاوي.

وفي وقت سابق، طالبت حركة "إرادة" التي تترأسها الفتلاوي، رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن الشيخ علي، الذي وصفته بـ "البذيء" لـ "تجاوزه على شرف المرأة العراقية".

وكان الشيخ علي قد كتب عدة تغريدات استعمل خلالها كلمات بذيئة اعتبرت أنها ضد الفتلاوي، التي بادرت بدورها بإعادة نشر تغريدات موجهة ضد الشيخ علي من قبل مؤيديها.

وفي الثامن من سبتمبر، أعلنت الفتلاوي أن 3 طلبات رفع حصانة أرسلها مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الشيخ علي، 2 منها من قبلها، بتهم الإساءة والتشهير والقذف، والطلب الثالث بتهمة تمجيد حزب البعث المنحل.

هذا وحذر الشيخ علي أمس الاثنين، المطالبين برفع الحصانة عنه قائلا: "أنتم تلعبون بالنار!"، متابعا: "تذكروا أن الدور سيأتي عليكم، إنما أنتم تسنون سُنّة سيئة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

المرشح المفاجأة.. كلمة لقيس سعيد الفائز في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التونسية