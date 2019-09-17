صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على رفع الحصانة البرلمانية عن النائب، فائق الشيخ علي.

وقال مراسل RT إن رفع الحصانة جاء بعد أن جُمعت تواقيع من مجموعة برلمانيين على خلفية الخلاف الذي نشب بينه وبين النائبة السابقة، مستشارة رئيس الحكومة العراقية، حنان الفتلاوي.

وفي وقت سابق، طالبت حركة "إرادة" التي تترأسها الفتلاوي، رئاسة مجلس النواب برفع الحصانة عن الشيخ علي، الذي وصفته بـ "البذيء" لـ "تجاوزه على شرف المرأة العراقية".

وكان الشيخ علي قد كتب عدة تغريدات استعمل خلالها كلمات بذيئة اعتبرت أنها ضد الفتلاوي، التي بادرت بدورها بإعادة نشر تغريدات موجهة ضد الشيخ علي من قبل مؤيديها.

وفي الثامن من سبتمبر، أعلنت الفتلاوي أن 3 طلبات رفع حصانة أرسلها مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن الشيخ علي، 2 منها من قبلها، بتهم الإساءة والتشهير والقذف، والطلب الثالث بتهمة تمجيد حزب البعث المنحل.

بالقانون..

3 طلبات رفع حصانة ارسلها مجلس القضاء الأعلى الى رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب فائق دعبول 2 منها بدعاوى مرفوعة من قبلي بتهم الاساءة والتشهير والقذف والثالثة بتهمة تمجيد حزب البعث المنحل،ننتظر من رئاسة البرلمان رفع الحصانة عنه ليأخذ القضاء مجراه لتحقيق العدالة — د. حنان الفتلاوي (@hanansmohsin) September 8, 2019

هذا وحذر الشيخ علي أمس الاثنين، المطالبين برفع الحصانة عنه قائلا: "أنتم تلعبون بالنار!"، متابعا: "تذكروا أن الدور سيأتي عليكم، إنما أنتم تسنون سُنّة سيئة".

أنتم تلعبون بالنار!

لنفترض بعضكم نجح بإدراج فقرة رفع الحصانة عني..

لكن النواب الشرفاء خرجوا من القاعة واختلَّ النصاب، كي لا يصوتوا عليها!

ولنفترض جدلاً بأنكم ستنجحون بالتصويت.. ولن تنجحوا!

ولكن تذكَّروا بأن الدور سيأتي عليكم، إنما أنتم تسنون سُنّة سيئة!#شني_هاي

ولاتَ ساعة مندمِ! — فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) September 16, 2019

المصدر: RT