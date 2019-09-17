انتخابات تونس.. سعيد والقروي في المقدمة

أكدت نتائج الانتخابات التونسية الأولية، تقدم المرشح قيس سعيد، يليه في المرتبة الثانية المرشح نبيل القروي، وذلك بعد احتساب أكثر من 70% من أصوات المقترعين بكل الدوائر الانتخابية.

وحاز سعيد في آخر نتائج أولية صدرت ليل الاثنين، على 18.8% من الأصوات، فيما حاز القروي من حزب قلب تونس على 15.4%، عبد الفتاح مورو (حركة النهضة) 13%، عبد الكريم الزبيدي (مستقل 10.3%)، يوسف الشاهد (حزب تحيا تونس) 7.4%، وأحمد الصافي سعيد (مستقل) 7.3%.

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وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سفيان العبيدي، إن الهيئة تعمل باستقلالية تامة ولا تخضع لأي ضغوط، بدليل نشرها للنتائج الأولية الجزئية والتي أظهرت تقدم مرشحين من خارج منظومة الحكم.

وبناء على النتائج الأولية، من المنتظر أن يخوض المرشحان الفائزان في المرتبتين الأولى والثانية دورة ثانية للانتخابات الرئاسية، بعدما عجز صاحب المرتبة الأولى عن تحقيق أغلبية مطلقة بـ 50%.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية في تونس، التي جرت في الـ15 من سبتمبر الجاري، سجلت نسبة اقتراع عامة بلغت 45.02% من مجموع المسجلين في تونس، و19.7% في الخارج، وأسفرت حسب النتائج الأولية عن تقدم المرشحين قيس سعيد المستقل، ونبيل القروي الموقوف على ذمة القضاء على خلفية قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي والفساد.

المصدر: "و أ ت"