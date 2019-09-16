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العراق.. "الحشد الشعبي" يعلن انطلاق عملية "إرادة النصر" الخامسة

أخبار العالم العربي

العراق..
Reuters Abdullah Dhiaa Al-deen
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أعلنت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية في العراق، اليوم الاثنين، انطلاق عمليات "إرادة النصر" الخامسة التي تشمل مناطق شمال محافظة كربلاء وجنوب محافظة الأنبار.

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 وقال "الحشد الشعبي" في بيان إن "قطعات مشتركة من الحشد الشعبي والجيش العراقي والشرطة الاتحادية وبإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية العراقية انطلقت، صباح اليوم، بعمليات إرادة النصر الخامسة التي تشمل مناطق شمال محافظة كربلاء المقدسة وجنوب محافظة الأنبار".

وأضاف البيان أن "العملية تهدف إلى تفتيش وتأمين الأودية والقرى والطرق الموجودة في المنطقة وتأمينها من وجود خلايا تنظيم "داعش".

وكانت المرحلة الرابعة من عملية "إرادة النصر" في صحراء محافظة الأنبار، غربي العراق، انطلقت في الـ24 من أغسطس الماضي، وهدفت إلى تفتيش وتطهير كامل الصحراء، والمناطق المحددة في محافظة الأنبار، من بقايا فلول عصابات داعش الإرهابية.

المصدر: "السومرية"

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