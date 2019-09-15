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الحشد الشعبي العراقي يعلن تصديه لطائرة مسيرة مجهولة في صلاح الدين

أخبار العالم العربي

الحشد الشعبي العراقي يعلن تصديه لطائرة مسيرة مجهولة في صلاح الدين
AFP
طائرة مسيرة (أرشيف)
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أعلن الحشد الشعبي في العراق أن قواته تمكنت من التصدي لطائرة مسيرة مجهولة حلقت فوق قطعات قاطع عمليات صلاح الدين.

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وذكر بيان للحشد نشر على موقعه الإلكتروني، أن "قوة من أبطال اللواءين 41 و43 في الحشد الشعبي تمكنت، اليوم، من معالجة طائرة مسيرة مجهولة كانت تحلق فوق قطعات قاطع عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي".

وأضاف، أنه تم الاتصال بقيادة العمليات المشتركة والتأكد من عدم عائدية هذه الطائرة لها وعدم علمهم أيضا بهويتها، مشيرا إلى أن القوة باشرت بالتصدي لمعالجتها.

يأتي ذلك غداة الهجوم الكبير على معملي شركة "أرامكو" السعودية في حقلي بقيق وهجرة خريص بطائرات مسيرة، الذي تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية. غير أن واشنطن وعلى لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو ألقى اللوم على إيران متهما إياها بالوقوف وراء الاعتداء.

وكانت الحكومة العراقية نفت اليوم الأحد، المزاعم المتداولة بشأن استخدام أراضي العراق لمهاجمة المنشأتين النفطيتين السعوديتين.

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المصدر: RT

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