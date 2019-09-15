قال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إن "تقدما جيدا" تم إحرازه بشأن إقامة المنطقة الآمنة شمال سوريا على الحدود مع تركيا.

وأكد التحالف في بيان وزع على الصحافيين: "نسجل تقدما كبيرا في المرحلة الأولى من أنشطة الآلية الأمنية"، مضيفا أن قواته سيرت مع قوات سوريا الديموقراطية "قسد" عدة دوريات "لكشف مواقع التحصينات وإزالتها لتبديد قلق تركيا".

وتابع التحالف في بيانه: "كما نفذت القوات الأمريكية والتركية أربع عمليات تحليق".

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وجاء في بيان التحالف "سنواصل مباحثاتنا والتنسيق الوثيق مع تركيا للبحث في تفاصيل إضافية حول أنشطة الآلية الأمنية"، مؤكدا مواصلته "إزالة بعض التحصينات التي تثير قلق تركيا".

وأشارت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" إلى أنه لم تنشر تفاصيل عن حجم المنطقة الآمنة أو طريقة عملها رغم قول أنقرة إنه سيكون هناك مراكز مراقبة ودوريات مشتركة.

وكانت تركيا والولايات المتحدة اتفقتا الشهر الماضي على ما يعرف بـ"الآلية الأمنية" لإنشاء منطقة آمنة بين الحدود التركية والمنطقة السورية التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية.

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من جهته، قال رياض الخميس الرئيس المشترك لمجلس تل أبيض العسكري: "كانت المرحلة الأولى ردم الخندق والحفريات وإزالة السواتر ومن بعدها (تم) سحب قوات سوريا الديموقراطية إلى العمق".

وأضاف "ستكون هناك في الأيام المقبلة دوريات مشتركة من أجل أمن الحدود والمنطقة. الدوريات ستكون بين التحالف أو الولايات المتحدة وتركيا وذلك بالتنسيق معنا كمجلس عسكري بتل أبيض".

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وتابع "سنقوم بدعم التحالف بتدريب القوة التي تشكلت حديثا وسيشرف عليها التحالف.. التحالف وعد بتدريب العسكريين من أهل هذه المنطقة لوجيستيا".

وقد هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بـ"اتخاذ خطوات" في حال عدم إقامة المنطقة الآمنة بحلول نهاية شهر سبتمبر.

المصدر: أ ف ب