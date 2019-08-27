 
مباشر
عاجل
مراسلنا: الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا للفصائل الفلسطينية في البريج وسط قطاع غزة

قوات سوريا الديمقراطية: انسحاب مقاتلين أكراد من شريط بعمق يتراوح من 5 إلى 14 كم على الحدود مع تركيا

أخبار العالم العربي

قوات سوريا الديمقراطية: انسحاب مقاتلين أكراد من شريط بعمق يتراوح من 5 إلى 14 كم على الحدود مع تركيا
Reuters Rodi Said
مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mbgz

يستعد مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) لإخلاء شريط على الحدود مع تركيا، حسبما قال الناطق باسم "قسد"، مصطفى بالي، اليوم الثلاثاء.

إقرأ المزيد
سوريا.. الإدارة الذاتية الكردية تعلن عن إجراءات جديدة
سوريا.. الإدارة الذاتية الكردية تعلن عن إجراءات جديدة

وأشار بالي في تصريح لـ "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن عمق الشريط سيتراوح بين 5 و14 كلم، وفقا لما تم الاتفاق عليه بين تركيا والولايات المتحدة.

وأضاف أن الشريط سيشمل مناطق ريفية أو مواقع عسكرية وليس بلدات أو قرى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" الكردية، أنها بدأت إزالة بعض السواتر الترابية وسحب مجموعة من "وحدات حماية الشعب" الكردية والأسلحة الثقيلة، التزاما منها بـ "التفاهمات".

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري، على معظم أراضي شمال سوريا وشرقها، وهي مناطق انتزعتها من مسلحي "داعش" في معارك حظيت "قسد" فيها بدعم من قوات التحالف الدولي تحت قيادة الولايات المتحدة.

وأعلنت أنقرة مرارا عزمها على طرد المقاتلين الأكراد الذين تعتبرهم "إرهابيين" على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، من المنطقة الحدودية بينها وبين سوريا، مشيرة إلى أن وجودهم هناك يمثل تهديدا على أمنها القومي.

وقبل أسابيع، توصلت تركيا والولايات المتحدة إلى اتفاق حول إنشاء "منطقة آمنة" على الحدود بين سوريا وتركيا.

والسبت الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بدء عمل مركز العمليات المشتركة مع الولايات المتحدة "بطاقة كاملة"، وإطلاق تنفيذ خطوات المرحلة الأولى ميدانيا لإقامة "المنطقة الآمنة" شرق الفرات شمال سوريا.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد الجدل حولها.. عارضة أزياء عراقية توضح حقيقة جلسة التصوير في جامع