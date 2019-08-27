أعلنت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" الكردية أنها بدأت إزالة بعض السواتر الترابية وسحب مجموعة من "وحدات حماية الشعب" الكردية والأسلحة الثقيلة، التزاما منها بالتفاهمات الثلاثية.

وقالت الإدارة الذاتية في بيان على صفحتها على "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "في إطار التفاهمات الثلاثية (الأكراد والولايات المتحدة وتركيا) فيما يخص أمن الحدود مع تركيا، وضمن إطار المرحلة الأولى من التفاهمات المذكورة في 24 من الشهر الجاري، تم البدء بالخطوات العملية الأولى وذلك في منطقة سري كانية (رأس العين)".

وأشارت إلى أنها قامت بتنفيذ نفس الخطوات كذلك في منطقة "كرى سبي" (تل أبيض).

وأوضحت أن هذه الإجراءات "تؤكد جدية التزامنا بالتفاهمات الجارية وحرصنا على التوصل إلى حل كافة القضايا عن طريق الحوار السلمي مع دول الجوار".

هذا وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قد طلبت من دمشق، نهاية الأسبوع الماضي، إيجاد حل يتناسب مع الوضع الراهن لشمال شرق سوريا عامة، وللقضية الكردية بشكل خاص، من خلال التفاوض مع ممثلي الإدارة الذاتية و"قسد".

المصدر: RT + وكالات