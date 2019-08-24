طلبت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) من دمشق إيجاد حل يتناسب مع الوضع الراهن لشمال شرق سوريا عامة، وللقضية الكردية بشكل خاص، من خلال التفاوض مع ممثلي الإدارة الذاتية و"قسد".

كما دعت "قسد" دمشق إلى الاعتراف بها وبإدارتها الذاتية و"بحقوق الشعب الكردي ضمن إطار سوريا تعددية موحدة".

وقال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، إن فتح الجيش التركي لجبهة ضد "قسد" واحتلاله عفرين أثّر بشكل سلبي على وتيرة محاربة تنظيم "داعش".

وأوضح أن التهديدات التركية المستمرة ضد "قسد" تؤثر على محاربة "داعش"، مشيرا إلى أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يسعى للوصول إلى نوع من التهدئة مع تركيا على الحدود الشمالية.

المصدر: RT